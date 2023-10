Une double évasion à l'Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Quiévrechain

En 2022, Mathieu Gaillet secrétaire FO et Nicolas Vettu, secrétaire adjoint de l'UFAP à l'EPM de Quiévrechain dénonçaient déjà des problèmes sécuritaires (photo d'archives)

Les deux jeunes de 17 ans qui étaient dans deux cellules différentes ont réussi à scier les barreaux avant de s'échapper en descendant avec leurs draps comme le montrent les caméras de surveillance. Les enquêteurs ont retrouvé des lames de scie à métaux sur place. "une évasion bien préparée, bien organisée" assure une source proche du dossier.

Une double évasion qui ne passe pas chez les syndicats qui réclament depuis des mois des travaux de sécurisation de l'établissement dont le grillage est très régulièrement coupé rappelle Christophe Lecuyer, secrétaire de la CGT à l'EPM. Il réclame des caillebotis aux fenêtres notamment et le relèvement des grilles de promenade "pour empêcher aussi les projections extérieures".

Une évasion qui inquiète le syndicaliste "ç'est pas rassurant pour la sécurité de nos agents, même pour les citoyens extérieurs parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On demande d'urgence des travaux parce que là ça peut plus durer, on se demande ce qui va se passer la prochaine fois".

Les deux mineurs sont toujours recherchés par la police, ils risquent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour évasion.