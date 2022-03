Un récidiviste de violences envers ex-conjointes devant la cour d'Assises de Bordeaux

Ils sont trois sur le banc des parties civiles : Fatima, Abed et sa mère. Fatima et Abed sont "des miraculés" estiment leurs avocates. Sur le banc des accusés, Guy P., suspecté de double tentative de meurtre. Toute la semaine du 28 février au 4 mars 2022, la Cour d'Assises de Bordeaux se penche sur des faits qui remontent au 7 mars 2019. On est alors deux mois après la rupture entre Guy P. et Fatima. Leur relation aura duré un peu plus d'un mois, Guy s'est attaché très vite, "trop vite" concède son avocate. Fatima y met un terme. Une rupture que Guy n'accepte pas. C'est à ce moment-là, fin janvier 2019, qu'il commence à la harceler : il l'appelle plusieurs fois par jour, l'attend devant la porte de son appartement, la gifle. "Tu fais la belle avec ton visage, mais tu ne vas pas le garder longtemps" lui écrit-il. Fatima vit dans l'angoisse de le croiser, "à tel point qu'elle déscolarise sa fille de sept ans pour ne plus le croiser dehors, ne fait plus les courses, ne sort plus les poubelles" rapporte son avocate, Me Decima. Fatima dépose six mains courantes et deux plaintes.

Le 6 mars 2019, elle le croise dans la rue. Terrorisée, elle se réfugie dans un bureau de tabac et appelle Abed, un de ses anciens petits copains. Fatima lui demande de venir dormir chez elle avec sa fille pour être rassurée. La nuit bascule vers 2 heures du matin quand Guy vient une première fois au pied de l'immeuble. Fatima appelle immédiatement la police qui se rend sur place. Le suspect est parti, mais il téléphone à Fatima. Une policière prend l'appel et tente de raisonner son interlocuteur. "Pensez à la petite". En vain. Les policiers restent en planque un moment devant l'immeuble mais finissent par être appelés sur une autre opération.

Entre-temps, Guy P. est parti chez lui, à Blanquefort, et revient armé d'un marteau, d'un pistolet et de 16 cartouches. Il casse la porte de l'immeuble, puis celle de l'appartement. Tire en direction d'un cagibi "où pourrait se cacher Fatima" soumet l'avocat général. Puis il descend, tombe sur Fatima qui tient un téléphone avec lequel elle appelle la police dans une main, et un couteau dans l'autre. Elle ne parlera pas de la présence de ce couteau lors de ses auditions. Guy P. lui retire le téléphone, la fille de Fatima hurle et ses cris réveillent Abed qui dort sur le canapé. Il se rue pour récupérer le couteau de Fatima, les deux hommes se battent, Guy donne un coup de crosse à Abed qui le blesse sur l'arrière de la tête. Il saigne abondamment.

Guy P. ressort, là les versions divergent au fil de ses auditions : il aurait tiré deux coups de feu accidentels dans la rue avant de se rendre compte qu'il avait oublié son sac dans la chambre, serait remonté, puis aurait vu Abed, sorti appeler à l'aide. Guy tire : une première balle touche Abed à l'abdomen, qui crie et rentre dans l'appartement, il tire à nouveau, la balle traverse la porte et vient se ficher dans le mur, derrière la télévision.

L'accusé avait-il l'intention de tuer au moment des faits ?

Pour les parties civiles, l'intention de tuer ne fait aucun doute. "Il y a une réelle détermination, ça n'est pas un simple coup de colère. Les faits s'étalent sur trois à quatre heures. L'accusé s'en va et revient avec une arme à feu donc ça n'est pas pour discuter autour d'une table", souligne Victoire Sirol, l'une des avocates des parties civiles. "Il utilise cette arme à plusieurs reprises et à plusieurs endroits et notamment en direction de mon client qui est touché au niveau de l'abdomen. Et puis, il y a tous les éléments recueillis par les enquêteurs comme les expertises balistiques, les constatations médico-légales et la téléphonie", ajoute-t-elle.

Pendant le premier jour de l'audience, l'accusé, âgé d'une trentaine d'années, se défend. Il affirme que c'est Abed qui lui a dit au téléphone de venir armé pour s'expliquer. Il reconnaît ne pas accepter la rupture avec son ex petite amie. "Il a toujours affirmé que lorsqu'il s'est rendu au domicile, c'était pour avoir une explication probablement assez franche mais qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer son ex-compagne ou la personne qui était avec elle", explique Julie Elduoyen, l'avocate de la défense. "S'il avait voulu les tuer, il l'aurait fait. Il aurait pu tirer sur Fatima et ne l'a pas fait" estime pour sa part le deuxième conseil de l'accusé, Me Margaux Castex qui met en avant le rapport du médecin légiste : la théorie d'une trajectoire de la balle en direction d'Abed lui semble incohérente vu l'impact. Il estime qu'elle aurait pu faire un ricochet avant de toucher la victime. Toutes deux récusent la volonté de tuer de leur client et ont demandé que des questions subsidiaires soient posées aux jurés : l'accusé aurait-il, plutôt que la tentative d'assassinat, commis des violences avec armes, et avec préméditation ?

Un homme qui devient violent lorsque ses compagnes le quittent

L'enquête de personnalité dépeintun homme calme mais qui peut subitement devenir violent lorsque ses petites amies le quittent. Il a d'ailleurs été condamné à cinq reprises pour des violences envers ses anciennes compagnes entre 2012 et 2018. Lui parle de la peur de l'abandon, du départ de sa mère quand il avait six ans. Elle le laisse chez son grand-père où sa belle grand-mère le maltraite, et ne revient le chercher qu'à ses dix ans pour l'emmener en France. L'accusé raconte leur relation encore difficile aujourd'hui selon lui. "C'est important pour nous d'essayer d'expliquer quelle a été sa vie même si cela n'excuse pas ses passages à l'acte. Il n'est pas en capacité de se dire que la relation ne fonctionne pas. Et il souhaite absolument conserver cette relation, non pas pour maintenir une emprise mais parce qu'il a ce besoin d'affection qu'il recherche de façon totalement inadaptée", poursuit Maître Elduoyen.

Un psychologue clinicien pointe une objectification des femmes, "il a besoin de les contrôler les femmes qu'il commence à fréquenter" indique l'expert. Un psychiatre indique lui des contradictions : l'accusé "dit qu’il veut se remettre en question. Quand on le confronte à ses comportements passés, il n’a pas de recul, si ce n’est de dire qu’il a régulièrement été trompé" détaille ce deuxième expert. "Guy P. minimise les faits, parle toujours de pseudo menaces envers lui, aujourd'hui encore, il ne donne pas d'explications" dénonce au contraire Me Victoire Sirol, avocate des parties civiles.

En cas de reconnaissance de double tentative d'assissinat, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Lors de ses réquisitions, vendredi 4 mars, l'avocat général a requis 20 ans de réclusion criminelle ainsi que 5 ans de suivi socio-judiciaire à la sortie, interdiction d’entrer en contact avec les victimes, et de posséder une arme. Il a estimé les faits "extrêmement graves et circonstanciés."