Canicule : une douzaine d'écoles interrompent les cours en Loire-Atlantique et en Vendée

Une douzaine d'écoles ont mis fin aux cours dans la journée de jeudi en Loire-Atlantique et en Vendée à cause de la chaleur devenue difficile à supporter pour les élèves. Les parents sont incités à venir chercher leurs enfants s'ils le peuvent.

Une douzaine d'écoles de Loire-Atlantique et de Vendée ont interrompu les cours pendant la journée de jeudi, en accord avec les mairies et les directions académiques, à cause de la chaleur caniculaire, indique le rectorat ce jeudi. "C'est réparti sur l'ensemble du territoire des deux départements", ajoute-t-il : "Cela dépend surtout des locaux des écoles qui sont plus ou moins adaptés aux fortes chaleurs". Les parents ont été prévenus, mais le rectorat refuse de nommer les écoles concernées.

"On conseille aux parents de reprendre les enfants"

Les enfants restent accueillis par le personnel enseignant, soit au sein de l'école, soit dans des bâtiments communaux plus frais. C'est le cas à Luçon, où le maire a mis fin aux cours à la pause déjeûner dans les deux écoles publiques, maternelle et primaire. Elles accueillent 300 enfants environ au total.

Les enseignants m'ont dit qu'on étouffait en salle de cours, avec 30 élèves dans des classes où il fait 30° voire 32 degrés"

- Pierre-Guy Perrier

"On conseille aux parents de reprendre les enfants", indique-t-on à la direction académique de Vendée, "mais il reste évidemment un service d'accueil par les enseignants qui restent présents". A Luçon, le maire a mobilisé les agents municipaux pour donner un coup de main.

Pas de cours vendredi dans les écoles de Luçon

A Luçon, le maire a aussi mobilisé les parents : "Cela permet de réduire l'effectif des classes, s'il reste 10 élèves à prendre en charge sur une classe de 25, c'est plus facile", assure Pierre-Guy Perrier : "On laisse le choix aux parents".

Il n'y aura pas non plus de cours vendredi, même si les élèves seront accueillis dans leur établissement.