Une douzaine de cambriolages dans des commerces de Bergerac depuis trois jours

Une douzaine de commerces de Bergerac en Dordogne ont été victimes d'un cambriolage ou d'une tentative de cambriolage depuis le début de la semaine. Des bars et des coiffeurs figurent notamment sur la liste des boutiques attaquées.

Des commerces de la ville de Bergerac sont la cible de cambrioleurs depuis le début de la semaine. La nuit dernière, ce ne sont pas moins de six tentatives ou cambriolages qui ont été recensés par la police. Deux bars et un salon de coiffure de la rue Sainte-Catherine ont notamment été visés. Au bar Le Saint-Louis, le rideau en fer a été fracturé et les vitres brisées. Les cambrioleurs se seraient emparés de jeux à gratter, de cigarettes ainsi que de la caisse.

Une douzaine de commerces attaqués depuis mercredi

Dans la nuit de mardi à mercredi, c'était un opticien qui avait été victime d'une tentative de cambriolage. Le lendemain, dans la nuit de mercredi à jeudi, ce sont cinq commerces qui ont été la cible des voleurs, dont une boutique de vêtements.

Les cambrioleurs se sont attaqués à deux cafés du centre de Bergerac © Radio France - Harry Sagot

Pour l'instant on ne sait pas si ces cambriolages sont l'oeuvre d'une même bande. La police a saisi les bandes de vidéosurveillance de l'un des cafés cambriolés.