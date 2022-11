Une douzaine de gendarmes mobilisés en Dordogne pour empêcher un homme armé de mettre fin à ses jours

Les gendarmes ont été appelés ce lundi vers 18h45 par une femme inquiète car son compagnon de 60 ans est parti en laissant une lettre où il annonce qu'il va se suicider. Une première patrouille est arrivée dans la maison située à Lamothe-Montravel et a découvert cet homme dans sa propriété. Il est armé d'un fusil de chasse et il maintient qu'il souhaite mettre fin à ses jours.

ⓘ Publicité

Les militaires font appel au PSIG de Bergerac et au négociateur régional même si l'homme parle très peu. Pendant plus de cinq heures, les militaires essayent de discuter avec l'homme qui finit par se rendre vers minuit. Il a été pris en charge par les pompiers et transporter sur l'hôpital de Bergerac pour un examen médical.

Une douzaine de gendarmes ont été mobilisés motorisés, le gendarme maître-chien, les militaires de la brigade de Vélines, le PSIG de Bergerac et le négociateur régional ont été mobilisés.