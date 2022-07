Une douzaine de pompiers du Loiret en renfort en Gironde : "On est vraiment dans une autre dimension"

La solidarité entre SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) s'organise pour épauler les pompiers de Gironde qui luttent depuis près d'une semaine contre 2 terribles incendies dans les secteurs de La Teste-de-Buch et de Landiras. Le Loiret a envoyé 14 pompiers en renfort, qui viennent d'être relevés par autant de collègues qui prennent le relais.

Le lieutenant Stéphane Levé, de la direction du SDIS 45, est ainsi de retour dans le Loiret, après plusieurs jours de lutte contre l'incendie à La Teste-de-Buch. Et même s'il a déjà, dans le passé, combattu un gigantesque feu de forêt dans le Var (en 2003 à La Garde-Freinet), il est marqué par ce qu'il a vu en Gironde. Entretien.

Qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous êtes arrivé sur place en Gironde ?

L'ambiance, terriblement lourde et pesante. La circulation est arrêtée, le panache de fumée ressemble à un énorme cumulus, le peu de gens qui restent sur le secteur sont complètement abattus et abasourdis. Tous les services mobilisés travaillent remarquablement ensemble, mais tout le monde est inquiet, dans le sens qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. En plus, c'est un massif qui est très particulier, d'un intérêt écologique remarquable, près d'un site touristique, c'est un véritable patrimoine qui part en fumée. Oui, l'ambiance est terrible, on est vraiment dans une autre dimension.

Vu du Loiret, on a du mal à comprendre pourquoi, une semaine après, les feux ne sont toujours pas fixés...

Sur place, on se rend compte que les accès sont difficiles, qu'il y a du vent, une forte sécheresse... Le brasier et l'énergie qu'il dégage sont tellement importants que nous avons du mal à nous mettre en face avec des moyens adaptés. Il faut vraiment être à l'affut des moments les plus propices pour atténuer le feu, et c'est tout le travail de la chaîne de commandement.

Au cours de cette mission, vous êtes-vous senti en danger ?

Forcément, oui. L'ensemble des groupes mobilisés ont réalisé des "lignes d'appui", c'est une technique qui consiste à attendre le feu quand il n'est pas contrôlé, on se place à des endroits stratégiques donc le feu vient vraiment sur nous, on ne va pas le chercher dans une zone où il est moins fort - au contraire, il est en plein développement quand on l'attend, donc là on est forcément directement en danger. Il en est de même avec les défenses de points sensibles, quand il s'agit de protéger les habitations, les restaurants, les relais téléphone, les relais gaz. On fait en sorte que le feu nous passe autour ou au-dessus.

Votre équipe vient d'être relevée par des collègues qui prennent le relais, c'est indispensable ?

Les relèves sont prévues tous les 4 jours. Il y a une fatigue physique et morale importante. L'engagement contre les flammes a lieu de 7h30 du matin jusqu'à 23h, quasiment sans pause, dans des chaleurs extrêmes en raison à la fois de la fournaise du brasier et des températures extérieures. On ne peut pas se permettre de rester trop longtemps, car ce serait prendre un risque, entre la fatigue, la déshydratation, le manque de lucidité. On ne peut pas se permettre d'ajouter une catastrophe.

Ce type d'incendie est-il possible dans le Loiret ?

Hélas oui ! Même si on a été jusqu'ici préservé, le risque d'incendie est très élevé cet été dans le Loiret, en raison de la sécheresse. N'oublions pas non plus qu'on a vécu une série d'incendies très importants le même jour, en juillet 2019, avec 450 hectares détruits sur Manchecourt et Châteauneuf-sur-Loire notamment. La vigilance est de mise, et il faut sans cesse rappeler les consignes de prévention : ne pas jeter de mégot de cigarette, ne pas faire de barbecue en forêt, être attentif aux pots catalytiques des voitures qui peuvent chauffer très vite en plein soleil, etc.