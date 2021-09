Une drogue provoque des malaises dans un festival à Chateaubourg, en Ille-et-Vilaine

Selon Manon, les jeunes consomment de l'ecstasy de plus en plus tôt (image d'illustration).

C'est une publication qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Une jeune Rennaise de 20 ans a été témoin de plusieurs malaises samedi 25 septembre lors du festival EMGAV à Chateaubourg, entre Rennes et Vitré, qui a rassemblé 2.000 personnes sur deux jours. Alors que la fête bat son plein, de jeunes festivaliers, le teint pâle, tombent comme des mouches. "On voit la protection civile courir partout, on pense sur le moment que c'est à cause de l'alcool, on a l'information que c'est de la drogue mais qu'il ne faut pas s'inquiéter et qu'il faut simplement éviter d'en prendre", se souvient Manon*.

Un dealer placé en garde à vue

Elle se dirige alors vers un stand de prévention tenu par des bénévoles du festival. "Ils sont assez détendus et refusent l'annonce que je demande de passer au micro. J'étais un peu désarmé, je n'ai jamais vu ça : ce manque d'inquiétude et de réactivité, regrette celle qui fréquente des festivals et des soirées techno depuis plus de deux ans. Quand je vois le stand de prévention qui m'a rigolé au visage, ce n'est pas normal, je n'ai jamais vu ça !" Contactée, l'organisation du festival dément et porte plainte pour diffamation contre "des mensonges qui portent atteinte à la réputation du festival". Selon son président, Quentin Dubois, aucune demande d’annonce au micro n’a été reçue et aucun cas grave n'a été recensé.

Quand on allume Netflix, on voit des pilules partout dans les séries !

Une seule personne a été prise en charge par les secours. Les gendarmes, eux, ont placé en garde à vue un dealer, présenté à la justice en novembre prochain. Cinq cachets d'ecstasy ont été retrouvés sur lui mais, selon Manon, les jeunes victimes avaient pris de la poudre. En poudre, la drogue peut ensuite être coupée avec de la lessive ou du verre, par exemple. La jeune Rennaise s'inquiète d'une consommation incontrôlée de drogue, et de plus en plus tôt. "Il y a quatre ans, les gens de 14 ans buvaient leur première bière, aujourd'hui on voit des jeunes de 14 ans qui prennent de l'ecstasy".

Elle s'inquiète pour les prochains festivals

Selon Manon, l'accélération de la consommation de drogue par les plus jeunes vient en partie de l'influence des séries et du cinéma. "C'est devenu assez banal, quand on allume Netflix, on voit des pilules partout dans les séries, et les gens ne font pas des doses raisonnables : on ne voit jamais dans une série quelqu'un casser en deux une pilule d'ecstasy, c'est toujours des pilules entières", analyse la Rennaise. Dans ce contexte, elle s'interroge sur les conséquences l'été prochain : "Ici, c'est un festival de 2.000 personnes, c'est inquiétant qu'on en arrive là. Comment ça va se passer aux Vieilles Charrues l'année prochaine ?!"

*Le prénom a été modifié.