Grignan, France

La comptable travaillait dans une société de transport basée à Grignan. Elle tenait les comptes de l'entreprise, et c'est ainsi que la drômoise a pu détourner de l'argent pendant trois ans. D'abord elle a profité d'un bug informatique ; elle pouvait remplacer les comptes bénéficiaires des virements de l'entreprise par son propre compte. Sa banque s'en est d'abord aperçue, alors la femme a changé de stratagème par la suite. Mais les mois, les années s'écoulent et près de 400.000 euros sont détournés.

La comptable s'estime mal payée, elle touche environ 1.200 euros par mois. "Et puis j'avais renégocié des prêts de mon entreprise, explique-t-elle. J'ai simplement récupéré l'argent que je leur ai fait économiser." La mère de quatre enfants ajoute : "En plus, personne ne vérifiait ce que je faisais."

18 mois de prison fermes

"Donc c'est de la faute de tout le monde, sauf de Madame", ironise l'avocat de l'entreprise. Et le procureur poursuit : "Elle s'estimait mal considérée, alors elle s'est fait justice elle-même."

La prévenue est donc condamnée à 18 mois de prison fermes. Elle doit également indemniser les victimes, son entreprise et certaines banques (Banque populaire Méditerranée et Société générale). Au total, les indemnisations demandées s'élèvent à plus de 260.000 euros.