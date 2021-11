Nîmes Olympique : une éclaircie dans les relations entre Jean-Paul Fournier et Rani Assaf

Le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier et le président du Nîmes Olympique Rani Assaf se sont rencontrés ce jeudi matin. Cette entrevue a débouché sur quelques avancées, notamment dans les relations entre Rani Assaf et les supporters, mais pas grand-chose de plus.

Le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier et le président du Nîmes Olympique Rani Assaf se sont rencontrés ce jeudi matin. Cette entrevue a débouché sur quelques avancées, notamment dans les relations futures entre Rani Assaf et les supporters, mais pas grand-chose de plus. Le seul mérite de cette entrevue aura été de renouer le dialogue, mais les résultats concrets se résument à bien peu de chose, en clair à l'organisation d'une réunion entre Rani Assaf, le maire Jean-Paul Fournier accompagné de son 1er adjoint Julien Plantier et les représentants de groupes de supporters. Le président des crocos fera sans doute un effort sur le prix des places, en revanche il ne cèdera pas sur l'utilisation des fumigènes. Et on a beaucoup de mal à imaginer qu'il devienne d'un coup de baguette magique un grand communiquant.

Une éclaircie sur le front des relations avec les supporters, en revanche silence radio sur les enjeux immobiliers du futur quartier autour du nouveau stade. L'opposition municipale réclame des logements sociaux et dénonce l'utilisation abusive de la dénomination d'éco quartier. Sur ces deux thèmes là, aucune nouvelle information. Et de l'aveu même de Jean-Paul Fournier à notre micro, la signature du permis de construire n'est pas encore d'actualité. Bref, le coup de sifflet final n'est pas pour tout de suite.