Ouverture d'une école de codeurs à Valence : déjà des promesses d'embauche

L’agglo Valence Romans, le département de la Drôme et une vingtaine d'entreprises locales créent une école de codeurs à Valence pour former des analystes développeurs. L'un des 20 métiers où l'on recrute le plus en France actuellement. Elle ouvre début janvier.

En 2 ans en France, 400 formations d’analystes développeurs ont vu le jour. Mais ce n’est pas par effet de mode que l’Agglo et le département en créent une. C’est bien parce que les entreprises locales ont besoin de personnes formées à ces métiers nouveaux de l’informatique. Plus d’une vingtaine d’entreprises drômoises ont répondu en quelques semaines seulement. Elles prendront des élèves en alternance et la plupart d'entre elles rêvent même de les embaucher à l’issue des 18 mois de formation.

Formation réservée aux chômeurs

La particularité de l’école de Valence, c’est que la scolarité est gratuite mais réservée à des chômeurs. Aucun diplôme exigé, le niveau bac est demandé, ainsi qu’une motivation importante. Les cours seront intensifs sur six mois suivis d’un an en entreprise. La première promo débutera en janvier avec 15 stagiaires qui sortiront avec un niveau bac plus 2.

Pour faire acte de candidature, il faut passer par pôle emploi ou aller sur digital –Valence romans. Attention déposer un simple CV et une lettre ça ne suffit pas. Monde numérique oblige, il faut aussi poster une petite vidéo expliquant ses motivations.