Une école de Dordogne évacuée après un appel qui menace de la faire exploser

"On va faire exploser l'école de Sarliac" : le directeur ne devait sûrement pas s'attendre à un tel message en prenant le combiné de l'établissement de maternelle et de primaire de la commune de Dordogne ce vendredi après la fin des cours. Les enfants de la garderie et les adultes encore présents ont évacués l'école. Les gendarmes n'ont trouvé aucune bombe en fouillant l'école.

La plupart des enfants ont fini l'école et les parents sont venus les chercher quand vers 16 heures 30, une des deux ATSEM décroche le téléphone de l'établissement qui sonne. "Une voix bizarre, comme trafiquée, masquée", a-t-elle raconté au maire Alain Buffière, lui fait passer le combiné au directeur. "On va faire exploser l'école de Sarliac", répète plusieurs fois la voix. Le directeur ne parvient pas connaître les raisons de cette soi-disant alerte à la bombe.

Neuf adultes et une quinzaine d'élèves

La quinzaine d'enfants présents à la garderie, les quatre enseignants, les deux ATSEM et les deux employées en charge de la cantine et du ménage évacuent avec le directeur sur le parking de la mairie, située à quelques pas.

Cinq minutes plus tard, trois patrouilles de gendarmes de la compagnie de Périgueux arrivent et fouillent l'établissement pour faire "une levée de doute", selon les termes des militaires. Ils vérifient chaque recoin de l'école, comme dans les toilettes, poursuit l'édile. Un premier tour est réalisé pour trouver des indices, un second pour transmettre les cartables et les doudous aux enfants, récupérés un à un par leurs parents. Les gendarmes quittent les lieux vers 18 heures 45.

"Très mauvaise plaisanterie" ?

Les militaires enquêtent désormais et tentent de remonter la piste de l'appel passé au standard de l'école. Sûrement une "très très mauvaise plaisanterie" mais "c'est à prendre au sérieux", s'est inquiété le maire, qui préfére reporter la séance du club de tennis de table qui devait se dérouler dans le bâtiment attenant à l'école.

Les enfants avaient réalisé un exercice "attentat-intrusion" en début de la semaine et les encadrants ont préféré les évacuer sans en dire plus sur le motif. Les parents, prévenus, sont "émus et un peu traumatisés", raconte Alain Buffière. Personne ne s'attend à "une menace sur notre commune", détaille-t-il.