Une école de Lorient perturbée après l'effondrement d'un faux plafond dans une salle de classe

Lorient, France

Drôle de rentrée à l'école du Manio de Lorient, ce lundi matin. Un faux plafond s'est effondré pendant les vacances de Noël. L'incident se serait produit entre jeudi et dimanche.

Un tiers du faux plafond s'effondre

Les dégâts sont impressionnants, un tiers du faux plafond d'une classe s'est écrasé sur les tables et les chaises qui se trouvaient en-dessous. Les premières expertises montrent des malfaçons dans la fixation des plafonds, et d'autres salles pourraient être touchées.

Déjà un problème de faux plafond l'année dernière

La cantine avait connu le même problème l'année dernière, et des travaux ont été réalisés. Lundi matin, tous les élèves ont été renvoyés chez eux par précaution et ce mardi, les étages de l'école maternelle et élémentaires ainsi que les salles de motricité et le périscolaire seront condamnées. Les élèves vont être répartis dans les classes du rez-de-chaussée. La mairie lance des investigations supplémentaires pour analyser les salles concernées et évaluer les travaux nécessaires.