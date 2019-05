Une école évacuée aux Fins, dans le Doubs

Le groupe scolaire a été évacué ce lundi matin aux Fins, dans le Doubs, à cause d'une forte odeur. 130 enfants ont dû quitter leurs salles de classe pendant environ une heure.

Les Fins, France

Le groupe scolaire Pierre Bichet a été évacué, ce lundi matin, aux Fins dans le Doubs, à cause d'une odeur anormale de chlore. Environ 130 enfants et 14 adultes ont quitté les écoles maternelle et primaire, vers 10h40.

Les pompiers ont fait le tour des locaux pour effectuer des relevés mais n'ont rien trouvé d'anormal. Les élèves et le personnel ont pu regagner les salles de classe au bout d'une heure environ. Des tests devaient être réalisés dans la VMC du groupe scolaire.