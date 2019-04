Une école incendiée à Carquefou

Carquefou, France

À Carquefou, un incendie volontaire a été allumé devant l'école primaire Pierre Stalder, dans la nuit de samedi à dimanche. La porte et la façade arrière du bâtiment sont abîmées. Les deux auteurs ont vite été identifiés.

Des feux de poubelles

Il s'agit de deux jeunes de 17 ans. Les gendarmes de la brigade de Carquefou les ont placés en garde à vue dès 10 heures, dimanche matin. Ils ont tous les deux reconnus les faits. En pleine nuit, vers 3 heurs du matin, ils rassemblent trois conteneurs à poubelles devant la façade arrière de l'école. Ils y mettent feu. La façade est noircie et plusieurs vitres explosent à cause de la chaleur. Finalement les pompiers interviennent et le feu est vite maîtrisé.

Les deux ados avaient bu

Pourquoi avoir fait ça ? Les deux mineurs eux-mêmes ne l'expliquent pas. Ils avaient beaucoup bu. Ils se sont même filmés en train de mettre le feu.

Un habite à Carquefou, l'autre est domicilié sur l'île de la Réunion. Ils sont tous les deux convoqués devant un juge des enfants en vue d'une mise en examen.

Malgré l'incendie, l'école primaire Pierre Staler pourra normalement ouvrir ses portes ce mardi pour la rentrée.