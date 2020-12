Une école maternelle endommagée par un incendie dans la nuit du 24 décembre à Etampes

L'accueil des loisirs, le restaurant scolaire et le dortoir dans lequel les enfants effectuait habituellement la sieste, à l'école Louise Michel d' Etampes (Essonne), ont été ravagés par les flammes, dans la nuit du réveillon de Noël, de jeudi 24 à vendredi 25 Décembre. Les pompiers ont été appelés vers 23h30 et ont mis plusieurs heures avant de maîtriser le feu. Les salles de classe sont endommagées et il va falloir vérifier, dans les jours qui viennent, l'état de solidité de la structure des bâtiments.

Une enquête est en cours, menée par le commissariat d'Etampes pour connaître les origines de l'incendie.

Durant les vacances scolaires, l'établissement accueillait des enfants au centre de loisirs. Il était ouvert ce mercredi soir jusqu'à 19h. La communauté d'agglomération d'Etampes qui le gère va s'organiser pour recevoir ces enfants dans d'autres centres à partir de lundi.

Une réunion est prévue avec la municipalité et l'inspection d'académie, d'ici la rentrée scolaire, lundi 4 décembre, pour savoir comment s'organisera l'accueil des 106 écoliers, habituellement répartis dans quatre classes maternelles de l'école Louise Michel.