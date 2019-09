Une école maternelle saccagée à Châteauroux

Châteauroux, France

Dure rentrée ce lundi matin pour le personnel de l'école Olivier Charbonnier, à Châteauroux. Balais à la main, parents et Atsem - agent territorial spécialisé des écoles maternelles - s'activent pour remettre en état les locaux alors que dans la cour, une classe est en pleine leçon de sport. "On fait vite, tous ensemble, pour que les enfants ne s'aperçoivent de rien" explique une maman d'élève, restée pour "filer un coup de main".

La dînette enduite de colle

Dans le bureau du directeur, un agent de la mairie prend les mesures pour réparer dès que possible une grande vitre brisée. Loïc Benoit, le responsable de l'établissement, est un peu abattu : "Deux fois cet été l'école avait été visitée. La semaine dernière, de nouveau, on avait constaté des vols. Et cette fois, ils ont tout saccagé. De grands pots de colle ont été renversés au sol dans une classe, ils ont enduit de colle la dînette des enfants, ils ont défoncé le plafond de la salle de motricité, cassé des vitres, arraché des interrupteurs, et même dessiné une mitraillette sur le tableaux..."

Des pots de colle ont été renversés sur le sol d'une classe - Claire Brosseau (parent d'élève)

Le directeur remet tant bien que mal son bureau en état : les classeurs sont renversés, un ordinateur portable, piétiné, refuse de s'allumer. Il manque un peu de monnaie, conservée dans une boîte pour le bon fonctionnement de l'école.

Les bureaux ont été retournés, un ordinateur a été piétiné - Claire Brosseau (parents d'élève)

"Je suis profondément choqué et en colère. Qu'on s'en prenne à l'école... à ce symbole de la république... Mais on va tout ranger, et on va poursuivre ! On ne va pas baisser les bras" insiste Loïc Benoit.

Même discours pour cette mère de famille, élue au conseil de l'école : "Mes trois enfants ont été scolarisés ici. C'est un espace familial. Et l'école, c'est l'endroit où l'on doit se sentir en sécurité... Là, on a des enfants qui ne vont pas pouvoir se servir de leur matériel pédagogique, on a des petits qui ne pourront pas faire la sieste parce que le plafond de leur dortoir a été défoncé et que c'est dangereux. On les perturbe dans leur rythme. Il n'y a pas de mot..."

Comme les trois fois précédentes, une plainte va être déposée.