Guéret, France

Cette école n'est pourtant pas isolée, elle se trouve dans un quartier résidentiel, entouré de grands pavillons.

Ce groupe scolaire est très vaste. Le ou les vandales sont passés par une fenêtre de la maternelle, et se sont défoulés à travers deux salles de la garderie, et la bibliothèque des touts-petits. Sur le sol, il y'a des armoires renversées, éclatées, des tables a l'envers. Les crayons, les perles, les élastiques qui servent aux enfants sont éparpillés partout. Il y a aussi des jouets dans tous les sens. Les décorations de Noel sont déchirées et mises a terre.

Rien n'a été volé, mais le mobilier est endommagé © Radio France - Olivier Estran

Pas de vols, mais des dégâts

Les visiteurs se sont défoulés, mais n'ont rien volé. Ils ont tenté de briser une porte vitrée du restaurant scolaire, mais sans succès. La mairie de Guéret a bien sur porté plainte, et la police est venu relever des empreintes. Une fois que le constat sera terminé, tout sera nettoyé et remis en ordre la semaine prochaine pour que les petits trouvent une école impeccable à leur retour.

Ce vandalisme stupide, heureusement, n'est pas fréquent, mais ce n’est pas non plus une première. La même école à été visitée il y a 3 ans.