Une école maternelle vandalisée par trois mineurs à Saint-Brès

Trois mineurs de 15 ans sont en garde à vue ce vendredi 27 décembre après avoir vandalisé l'école maternelle et le centre de loisirs de Saint-Brès, à l'est de Montpellier. Les dégâts sont estimés entre 20.000 et 30.000 euros par le maire de la commune. C'est un voisin qui a donné l'alerte.