Rognes, France

C'est près de la Maison Jeunesse et Culture, à moins de 100 mètres de la mairie de Rognes, que l'écolière de 10 ans se fait aborder par un homme jeudi dernier.

"Il lui a proposé des bonbons, elle a répondu non. Il l'a attrapée par le bras, elle lui a donné un coup de pied entre les jambes et elle est partie." - Ava, une camarade de classe

Du coup, forcément, la maman d'Ava est encore plus méfiante : "Elle me demande souvent de faire des trajets seule, je lui ai toujours dit non. Après ce qui s'est passé, je ne vais pas changer d'avis, même pas pour faire 200 mètres toute seule."

"Crier et courir"

Pour les parents comme Gaëlle, c'est l'occasion de rappeler les conseils de sécurité aux enfants : "Il faut toujours être au moins deux quand on sort de l'école. Et crier et courir si on se sent menacé."