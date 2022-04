Une église orthodoxe ravagée par un incendie dans le XVe arrondissement de Paris

Un incendie a totalement ravagé une église orthodoxe du XVe arrondissement de Paris ce dimanche 17 avril 2022. Les Sapeurs-Pompiers de Paris ont été alertés vers 16h20, et ce dimanche en fin de journée une soixantaine d'entre eux étaient toujours sur place.

Aucune victime à déplorer

L'incendie a démarré vers 16 heures dans la petite église Saint Séraphin de Sarov, rue Lecourbe dans le XVe arrondissement de Paris. L'incendie s'est rapidement propagé, et pour cause, l'édifice de 250 mètres carrés est entièrement en bois explique-t-on du côté des Sapeurs-Pompiers de Paris. Fort heureusement, il n'y avait pas d'office en cours, trois personnes ont pu sortir et être mises à l'abri avant même l'arrivée des pompiers.

4 à 5 tableaux sauvés mais extrêmement dégradés

En revanche les dégâts sont conséquents. Tout a brulé à l'intérieur. Quatre ou cinq tableaux ont pu être sortis mais ils sont fortement dégradés indique les pompiers. Il était impossible de pénétrer dans l'édifice à leur arrivée précisent-ils.

Ce dimanche soir, à 18 heures, une soixantaine de sapeurs-pompiers étaient toujours sur place mais l'incendie est maîtrisé. L'origine du feu est encore inconnue, le laboratoire de la Préfecture de Police de Paris est attendu sur place