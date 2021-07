Une élève commissaire mise en examen pour trafic de drogue en région parisienne

Les faits se sont produits entre septembre 2020 et juin 2021 dans plusieurs départements notamment la Seine-Saint-Denis et les Yvelines selon le parquet de Bobigny. La suspecte, une élève commissaire de 44 ans, a été placée sous contrôle judiciaire

Une élève commissaire de 44 ans a été mise en examen pour trafic de drogue notamment en région parisienne, annonce ce dimanche le parquet de Bobigny, qui confirme une information de 76actu. "L'intéressée a été mise en examen le 1er juillet pour transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs", a déclaré à l'AFP le parquet. Les faits visés se sont produits entre septembre 2020 et juin 2021, "dans plusieurs départements notamment la Seine-Saint-Denis, l'Eure et les Yvelines". La suspecte a été placée sous contrôle judiciaire. Selon une source proche du dossier jointe par l'AFP, "c'est son concubin qui trafiquait, mais elle ne pouvait pas ne pas être au courant". Cette élève commissaire "n'a pas été titularisée en raison de l'enquête judiciaire en cours, elle a été suspendue pour 4 mois à ce stade", a indiqué pour sa part le Service d'information et de communication de la police nationale. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.