Une éleveuse de Gézier-et-Fontenelay, en Haute-Saône, a été condamnée, ce jeudi, à six mois de prison avec sursis pour maltraitance animale. L'affaire avait été révélée grâce aux témoignages d'une ancienne apprentie sur les réseaux sociaux.

Gézier-et-Fontenelay, France

Le tribunal correctionnel de Vesoul a condamné, ce jeudi, une éleveuse de Gézier-et-Fontenelay à six mois de prison avec sursis (le maximum encouru), confiscation de ses animaux et interdiction de gérer un commerce en lien avec les animaux pendant 5 ans. Cette femme de 35 ans était jugée pour "mauvais traitements envers des animaux" auprès de ses 109 chevaux et de 39 chiens.

L'éleveuse haut-saônoise devra aussi indemniser les propriétaire des bêtes.

L'éleveuse également jugée pour harcèlement moral

Si cette affaire a éclaté, c'est grâce aux témoignages d'une adolescente de 16 ans. Cette ancienne apprentie dans l'élevage, a donné l'alerte sur les réseaux sociaux pour dénoncer les agissements de l'éleveuse. Face aux pressions subies, la jeune fille a fini par se suicider. L'éleveuse comparaîtra aussi pour harcèlement moral, le 4 octobre prochain. La justice estime que le contexte a poussé l'adolescente à passer à l'acte.