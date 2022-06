Une élue de Limalonges démissionnée pour n'avoir pas tenu son bureau de vote

C'est assez inédit, mais une conseillère municipale est déclarée "démissionnaire" par le tribunal administratif de Poitiers. Le 24 avril, se déroule le 2nd tour de l'élection présidentielle, mais une conseillère municipale de Limalonges, petite commune du sud Vienne ne s'est pas présentée pour tenir le bureau de vote. Elle envoie un sms pour expliquer qu'elle n'a pu être présente pour des raisons personnelles. Problème aux yeux de la loi, c'est une obligation et il existe deux types d'excuses valables : une raison familiale impérieuse ou un problème médical. Les raisons personnelles n'y figurent pas. Le Tribunal administratif de Poitiers est alors saisi par la maire de la commune pour "déclarer la démission d'office" de la fautive.

Fermer sa gueule

L'avocat de la défense explique que la veille de ce 24 avril, lors d'une réunion à propos de l'implantation d'un projet photovoltaïque, on l'aurait agressé verbalement en lui demandant de "fermer sa gueule". Son conseil poursuit en pointant du doigt la mise au ban de sa cliente, qu'on a rejeté de la majorité municipale pour la considérer au fur et à mesure des conseils municipaux comme une membre de l'opposition. Comme elle souffre d'hypertension, cette agression verbale l'aurait obligé à se reposer le lendemain et ce qui explique qu'elle n'aurait pas pu tenir son bureau de vote. Suivant les conclusions du rapporteur public, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas reconnu la validité de cette explication et a donc prononcé ce 1er juin la démission d'office de la conseillère municipale.