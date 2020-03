Une embarcation chavire sur un lac du Tarn-et-Garonne, un homme toujours disparu

Il était environ 16 heures quand le canot sur lequel se trouvaient ces deux jeunes de 22 et 23 ans a chaviré, sur le lac des Randous, à Saint-Porquier (Tarn-et-Garonne). Pour une raison encore indéterminée, ils se sont retrouvés à l'eau. Le plus âgé des deux a été capable de remonter à la surface et de rejoindre le rivage, pas l'autre. À 18 heures, les plongeurs mobilisés ne l'avaient toujours pas retrouvé. Plus d'une vingtaine de pompiers ainsi que le SAMU sont présents sur l'opération.