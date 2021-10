Une embarcation de migrants coule au large de Boulogne-sur-Mer : 39 personnes secourues

En fin d'après-midi ce samedi le CROSS Gris-Nez est informé qu'une embarcation se trouve en difficulté au large de Boulogne sur Mer. Plusieurs des passagers se trouve à la mer. Un message d'alerte est alors envoyé. Un hélicoptère de la marine nationale basé au Touquet se rend sur place ainsi qu'un patrouilleur. Un canot des sauveteurs en mer de la SNSM quitte le port. Un bateau de pêche et deux navires de commerce qui se trouve a proximité de l'embarcation se rendent également sur place. Un hélicoptère des gardes côtes britanniques est également mis en alerte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Arrivé sur place l'hélicoptère de la marine nationale constate que l'embarcation de fortune a coulé. 39 personnes se trouvent à la mer. 6 sont hélitreuillés dont un couple et ses deux enfants âgés de 1 et 3 ans selon la Voix du Nord. Ils sont transportés à l'hôpital de Boulogne sur Mer. Leurs jours ne seraient pas en danger. Les 33 autres personnes sont elles récupérées par le bateau de pêche et les deux navires de commerce. Ils ont ensuite été transportés au port de Boulogne sur Mer