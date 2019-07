Une embarcation se retourne au large d'Angoulins : 6 personnes secourues

Angoulins, France

Six personnes dont deux enfants de 7 et 10 ans secourues par hélicoptère au large d'Angoulins, près de La Rochelle. Leur bateau à moteur de 4 mètres 50 a fait naufrage ce mercredi vers 12h20 à 4 km au large de la pointe du Chay. Le semi-rigide s'est retourné pour une raison inconnue. L'hélicoptère Dragon 17 de la Sécurité Civile a pu les repérer 20 minutes plus tard. Il a dû hélitreuiller les victimes pour les déposer dans un zodiac des pompiers envoyé sur zone. Trois d'entre elles, en légère hypothermie, ont été admises pour des examens au Centre Hospitalier de La Rochelle, les autres n'ont pas souhaité être examinées. Un seul des six occupants portait un gilet de sauvetage - un des enfants.

En ce début d'été, la préfecture maritime de l’Atlantique rappelle aux plaisanciers l’importance de porter un gilet de sauvetage en mer y compris lorsque les conditions météos sont bonnes. Ajoutons que la SNSM est également intervenue. Elle a remorqué le bateau retourné vers La Rochelle.