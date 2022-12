Une employée d'une agence Pôle emploi insultée à Avignon

Aucun coup n'a été porté mais la violence a été verbale. Une employée de l'agence Pôle emploi située rue Madame de Sévigné à Avignon a été insultée ce lundi 19 décembre un peu avant 13h. Un homme de 41 ans a été interpellé sur place et placé en garde à vue. Cet Avignonnais a reconnu les faits et a expliqué aux enquêteurs "être exaspéré par les lenteurs administratives". Sa garde à vue s'est achevée et il est convoqué devant la justice le 27 octobre 2023.

