Une employée du Lidl du Luc en Provence victime de plusieurs coups de couteau

Une employée du Lidl du Luc en Provence a été attaquée au couteau ce vendredi après-midi vers 15h30 par un jeune homme. La jeune femme a reçu quatre coups de couteau et a été transportée dans un état grave à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon. L'auteur présumé des faits, un mineur non accompagné, a été interpellé par les gendarmes. On ne connait pas, pour le moment, le motif de l'agression.

ⓘ Publicité