Une employée percutée par une voiture en plein garage Mercedes à Bayonne

Terrible accident au garage Mercedes ce vendredi matin à Bayonne, avenue du Maréchal Juin. Aux alentours de 10h du matin, un conducteur âgé de 90 ans perd le contrôle du véhicule aux abords du garage et défonce la vitrine principale du show-room. Il poursuit sa course folle dans les bureaux attenants. Une secrétaire de 40 ans est violemment percutée, coincée entre la photocopieuse et la voiture.

Elle a été transportée en urgence absolue par le SAMU sur le centre hospitalier de la côte basque à Bayonne. Son pronostic vital est engagé. La police a ouvert une enquête mais n'a pas encore pu entendre le conducteur, encore sous le choc.

Juste après le drame, le nonagénaire et ancien patron du garage en question a expliqué que la voiture était devenue incontrôlable. Les enquêteurs s'interrogent néanmoins sur une faute éventuelle du conducteur qui aurait peut être confondu les pédales.