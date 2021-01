Une enfant de 3 ans grièvement blessée à la tête par une luge en Savoie

Ce n'est pas parce que les pistes de ski sont désertées par les amateurs de poudreuse qu'il n'y a pas de danger. C'est le message des gendarmes de Savoie après un accident de luge sur la station d'Aillon-le-Jeune. "Cela aurait pu être dramatique" insiste le capitaine de gendarmerie de permanence ce week-end.

Vers 14 heures, deux gamins de 5 et 9 ans, à bord de leur luge, percutent de plein fouet une fillette de trois ans qui se promène avec ses parents sur la piste de ski. Au fond, personne n'aurait dû se trouver à cet endroit mais comme les remontées mécaniques sont fermées à cause du Covid 19, les pistes sont ouvertes à tous. Et c'est là qu'il faut redoubler de vigilance.

Grièvement blessée à la tête

La fillette a été grièvement touchée à la tête. Avec une suspicion de fracture de la pommette et un hématome à un œil. Elle a failli perdre son œil.

Les pompiers sur place ont eu le renfort du SAMU et c'est avec l'hélicoptère du SAMU 73 que l'enfant a été évacuée sur l'hôpital de Grenoble.

Les identités des auteurs ont été prises par les gendarmes sur place. Le procureur de Chambéry décidera s'il y a des suites à donner à cet accident malheureux.