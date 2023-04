Une enfant de 9 ans blessée lors d'une randonnée équestre

Lors d'une randonnée équestre en Cévennes, une jeune fille de 9 ans a été blessée par la ruade d'un cheval. Les faits se sont déroulés ce vendredi en milieu de journée sur une piste DFCI près du col de Mozoulès, sur la commune de Bréau et Salagosse. Heureusement protégée par ses équipements, cette très jeune fille n'a été que légèrement blessée.

Un accident dans un lieu accidenté et la localisation floue, aussi les sapeurs pompiers du Gard ont envoyé sur place deux ambulances, dont une tout terrain, pour atteindre au plus vite la victime et lui porter les premiers soins. Pour réaliser un contrôle médical et limiter le temps de prise en charge, elle a été transportée médicalisée par l'hélicoptère du SAMU de Nîmes vers le CHU de Carémeau.