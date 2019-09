Une énorme plantation de cannabis découverte près de La Jonquera en Catalogne

Les agents espagnols de la Guardia civil viennent de mettre au jour une très grosse plantation de cannabis dissimulée dans une ferme prés de La Jonquera, à la frontière avec la France. 11.700 plants ont été découverts pour une valeur à la revente de plus d'un million d'euros.

Catalogne nord, France

Les gendarmes de la Guardia civil surveillaient discrètement les lieux depuis plusieurs jours. L'intervention s'est déroulée tôt mercredi matin dans une ferme reculée située dans la petite commune de Capmany, à quelques kilomètres de La Jonquera, à la frontière franco-espagnole.

La plus grosse prise depuis le début de l'année

Les forces de l'ordre sont tombées sur une énorme plantation de marijuana, avec près de 12.000 pieds. La capacité de production est estimée à plus de 800 kilos. Une activité qui rapportait gros : selon la Guardia civil, la valeur de la plantation est estimée à plus d'un million d'euros sur le marché noir du cannabis en Espagne. C'est la plus grosse opération du genre réalisée par les gendarmes espagnols depuis le début 2019.

La Guardia civil a arrêté quatre personnes et saisi plusieurs armes avec des cartouches. L'affaire a été confiée à un juge d'instruction de Figueras.