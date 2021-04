Une enquête est ouverte après l'incendie dans l'église collégiale d'Avesnes-sur-Helpe

Ce lundi de Pâques, le 5 avril, un important incendie s'est déclaré au sein de la collégiale Saint-Nicolas d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord. Des chaises et des tableaux ont été endommagés. Une enquête sur l'origine de l'incendie est ouverte par la gendarmerie.

Les pompiers ont été appelés vers 18 heures ce lundi de Pâques, le 5 avril, alors qu'une épaisse fumée sortait de l'église collégiale d'Avesnes-sur-Helpe. "Un feu s'est déclaré à droite de l'autel qui a brûlé quelques tableaux", explique le maire de la commune, Sébastien Seguin.

Les pompiers, venus de plusieurs casernes des environs, ont maîtrisé l'incendie. L'édifice n'a pas été fragilisé. "Heureusement que ça ne s'est pas passé dans la nuit, sinon ça aurait été catastrophique", souffle le maire d'Avesnes-sur-Helpe.

Une enquête devra déterminer les causes de l'incendie

La collégiale Saint-Nicolas était ouverte, comme tous les jours. Le maire se pose des questions sur l'origine du sinistre : "Il n'y a pas d'électricité dans ce coin de l'église donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait un départ de feu à cet endroit."

Il y a des caméras sur la place, le maire, Sébastien Seguin a assisté à un premier visionnage des images, "On a vu des choses. On verra, l'enquête est en cours. [...] On se servira de tous les moyens pour retrouver ce qu'il s'est passé."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La collégiale Saint-Nicolas d'Avesnes-sur-Helpe est classée monument historique

Dans un communiqué publié lundi soir, le préfet des Hauts-de-France assure que l’État se mobilisera pour aider à la réhabilitation de cette église "qui fait la fierté d'Avesnes-sur-Helpe et du département du Nord". Selon le maire, l'église pourrait être fermée au public pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois.