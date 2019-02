Une enquête est ouverte après la découverte d'un cadavre dans une cave à Rive-de-Giers

Rive-de-Gier, France

Le Parquet de Saint-Étienne vient d'ouvrir une enquête pour meurtre ce jeudi, après la découverte d'un cadavre à Rive-de-Giers. Le cadavre est découvert ce jeudi en début d'après-midi dans un petit immeuble du centre ville. C'est le propriétaire de l'immeuble qui fait cette macabre découverte alors qu'il descend montrer une des caves abandonnées à l'un de ses locataires. Le cadavre est en état de composition avancé et semble être là depuis un certain temps. Il s'agirait du corps d'une femme d'une quarantaine d'années. Une autopsie doit avoir lieu prochainement à l'Institut médico-légal de Saint-Étienne pour tenter de déterminer l'identité de la victime et l'origine du décès.