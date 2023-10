Une enquête est ouverte après un homicide à Chalais en Charente

L'enquête est confiée conjointement à la brigade de recherches d'Angoulême et la section de recherches de Poitiers

Une enquête criminelle pour homicide a été ouverte par le Parquet d'Angoulême, après la découverte, dans la nuit de dimanche à lundi, d'un corps inanimé à proximité de la gare de Chalais, dans le Sud de la Charente. Un homme âgé de 36 ans (il est né en 1987) est mort. Il a eu le temps d'appeler les pompiers, un peu avant une heure du matin lundi, pour signaler l'agression dont il avait été victime. Une autopsie devait être pratiquée ce mardi matin à l'Institut Médico-Légal de Poitiers, pour en savoir plus sur les circonstances de ce décès. L'enquête s'oriente sur le visionnage de la télésurveillance dans le quartier de la gare, et sur les témoignages des riverains. L'enquête qui débute a été confiée à la brigade de recherches d'Angoulême et à la section de recherches de Poitiers.