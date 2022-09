Une enquête est ouverte après la mort de la jeune montpelliéraine Kim Lavaud en Angola en 2021

Il va enfin y avoir une véritable enquête sur la mort de Kim Lavaud en juin 2021. Cette jeune femme de Saint Jean de Védas de 24 ans est décédée brutalement alors qu'elle était en poste à l'ambassade de France en Angola. Kim Lavaud a été terrassée par une forme sévère de Paludisme en quelques jours.

On à affaire à des gens arrogants

Depuis un an, ses parents se battent pour comprendre ce qui a pu se passer dans la prise en charge notamment. Ils ont pointé du doigt de nombreux dysfonctionnements. "On a affaire à des gens qui sont terriblement arrogants. L' ambassadeur de France en Angola est venu l'été dernier au sommet France-Afrique à Montpellier. Il n'a pas jugé utile de nous rencontrer. J'ai demandé une réunion téléphonique au consul, ce qui me semblait assez légitime pour avoir quelques explications. La seule réponse que j'ai eue, c'est qu'il estimait qu'il n'avait pas à me parler. Quant au premier secrétaire de l'ambassade, lui c'est encore pire, il répond pas du tout." raconte François Lavaud, le père de Kim.

François Lavaud, le père de Kim

Il y a encore tant de questions sans réponse

L'ouverture de cette information judiciaire devrait permettre aux parents de Kim d'avoir des réponses sur de multiples questions. "Quand est-elle est tombée malade, pourquoi elle n'avait pas de traitement préventif ? Pourquoi arrivée à la clinique, elle n'a pas été suivie correctement ? Pourquoi il n'y a pas eu le rapatriement ? Pourquoi ils n'ont pas fait appel à des avions militaires pour l'évacuer immédiatement dès qu'ils ont su que c'était extrêmement grave ? Pourquoi on n'a pas été prévenus ? Pourquoi ce message de certaines personnes qui disent ça va bien ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a tellement de pourquoi en fait ?" s'interroge la maman de Kim Christel Lavaud.

C'est le minimum qu'on puisse faire pour elle

"Alors on est conscient qu'ils n'ont pas voulu la tuer, mais on reste sur notre position : on ne décède pas du paludisme à 24 ans. Il y a eu une accumulation de manquements qui ont sûrement conduit au décès de notre fille et on aimerait avoir les réponses." ajoute Christel Lavaud.

Les parents de Kim se réjouissent d'avoir été entendus par le procureur. "Cette enquête, c'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour elle." Ils attendent maintenant avec impatience d'être convoqués par le juge d'instruction pour apporter leur témoignage.

Christel Lavaud, la maman de Kim