Une enquête interne ouverte après l'accident du travail mortel chez Drouault au Mans

"C'est une terrible tragédie", écrit la société Drouault dans un communiqué envoyé ce lundi 12 juin. Trois jours auparavant, un salarié de 39 ans est mort dans un accident du travail . Selon la police, "son corps a été retrouvé dans une machine" dans les locaux de l'entreprise basée dans le quartier des Ardriers au Mans.

Une enquête interne a été ouverte. "Dès ce lundi, nous réunissons un Comité social et économique de l’entreprise extraordinaire pour mener une enquête interne avec nos élus afin d’essayer de comprendre ce qui s’est passé. Nous sommes tous submergés par la tristesse et l’émotion." Cette enquête interne s'ajoute à l'enquête judiciaire.

L'entreprise spécialisée dans la fabrication de couettes, d'oreillers et de surmatelas, affirme ne pas connaître "les causes et les circonstances de l’accident". Elle soutient mettre "toute [son] énergie et [son] temps pour faire la lumière sur les causes qui ont conduit à ce drame".

La direction dit être solidaire des proches de la victime

"Nos premières pensées vont vers sa famille et ses proches à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. Nous leur témoignons tout notre soutien dans ces moments douloureux." Cette usine historique du Mans emploie 149 personnes. "Nous exprimons toute notre solidarité aux salariés de l’entreprise qui sont sous le choc." La direction assure qu'une cellule psychologique a été ouverte pour accompagner et aider ses salariés "collectivement et individuellement".