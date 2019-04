Châteauroux : un homme interpellé après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une violente agression

La vidéo d'une agression qui s'est déroulée à Châteauroux fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un homme le visage en sang après avoir été frappé à plusieurs reprises. L'agresseur présumé a été interpellé et sera jugé en comparution immédiate ce lundi.

Châteauroux, France

C'est une vidéo qui a été visionnée plus de 300 000 fois sur Twitter et qui est également massivement relayé sur le réseau social Snapchat. L'agression d'un homme est filmée : on y voit un individu muni d'une bouteille asséner plusieurs coups de poings à la victime puis le frapper à la tête. La victime se relève péniblement, le visage en sang. La vidéo est très violente. Les enquêteurs de la cellule Pharos ont été saisis. Ils sont chargés de repérer les contenus et comportements illicites sur Internet.

Bonjour, les enquêteurs de la cellule #Pharos ont été saisis. Merci de ne pas diffuser cette vidéo. Pour signaler des contenus illicites sur le web, rendez-vous sur la plateforme #Pharos : https://t.co/cC9MlFxtoqpic.twitter.com/xaE5IPVWHo — Police nationale (@PoliceNationale) March 30, 2019

Comparution immédiate pour l'auteur des faits

Selon nos informations, les faits se sont produits avenue Bernard Louvet. On ignore encore la date exacte de l'agression. L'auteur des faits sera jugé en comparution immédiate ce lundi après-midi, à partir de 14 heures. Il reste encore de nombreuses zones d'ombre. On ignore le contexte lié à l'agression. La victime connaissait-elle ses agresseurs ? Y-a-t-il un différend ou s'agit-il d'une agression sans aucune raison ?