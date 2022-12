Une enquête ouverte à Perpignan pour menaces de mort réitérées sur un vidéaste

Depuis plusieurs jours un vidéaste est l'objet de menaces sur les réseaux sociaux. Il avait filmé l'agression du député Romain Grau en janvier dernier à Perpignan. Ses images ont permis aux enquêteurs d'identifier les agresseurs.

Ces derniers ont été condamnés à des peines de 12 à 18 mois de prison par le tribunal judiciaire de Perpignan en février. Mais depuis une dizaine de jours, Dayms Reporter, c'est son pseudo de travail, est l'objet de menaces. L'un des agresseurs du député multiplie les vidéos sur Facebook.

"Je vais te bouffer en deux"

Dans ces vidéos diffusées en direct, l'homme cri, tape, insulte. Dans celle diffusée lundi dernier, le 28 novembre, par exemple on peut l'entendre qualifier Dayms Reporter d' "enculé de ta race" et de "crevard", le menacer de "le bouffer en deux". "Tu as vendu les images, si on est incarcéré c'est à cause de toi espèce de batard" lance-t-il plein de colère et de rage.

"Ca devient pratiquement du cyberharcèlement" - Dayms Reporter

Ces vidéos ont commencé il y a une dizaine de jours selon Dayms Reporter et ça va crescendo. "Quand on voit qu'il enchaîne deux vidéos par jour à mon encontre, pour moi ça devient pratiquement du cyberharcèlement. On voit sa colère qui est assez extrême et on se dit là, ça va assez loin" confie le vidéaste.

Ca va loin, même dans la vie réelle puisque samedi dernier, alors qu'ils couvraient la Parade de Noël à Perpignan Dayms Reporter et sa collègue ont été pris à partie par des manifestants. "Une personne en particulier va vers Damien et lui dit -tu es un collabo, tu dégages, on veut pas toi ici etc - Et en fait c'est monté très très vite" raconte la jeune femme prise à partie elle aussi par une manifestante qui a fait tomber son matériel. Pour tous les deux c'est évident, c'est une conséquence des appels lancés dans ses vidéos par le co-auteur de l'agression de Romain Grau.

Deux plaintes et une enquête ouverte

C'est la première fois de Damien Dayms fait face à de telles menaces et il prend les choses très au sérieux. Une première plainte a été déposée la semaine dernière, une deuxième cette semaine. "Aujourd'hui, oui, ça me fait réfléchir. Je vais le dire. Je dors plus, je dors plus beaucoup. J'y pense beaucoup. Voilà, ça me touche mentalement et moralement" confie-t-il.

Ce jeudi 1er décembre, le Parquet de Perpignan indique qu'une enquête a été ouverte pour menaces de morts réitérées. Elle est confiée à la gendarmerie. Par ailleurs le Parquet indique que "des instructions précises ont été transmises aux enquêteurs pour entendre rapidement le mis en cause dans le cadre d'une garde à vue".