Une enquête ouverte à Strasbourg après la découverte d'ossements humains

Une enquête est ouverte à Strasbourg indique le parquet après la découverte d'ossements humains au Jardin des Deux Rives. Ces ossements ont été découverts lundi par une famille qui cherchait du muguet.

Des analyses sont en cours

Un médecin légiste est intervenu sur place et a confirmé qu'il s'agissait d'ossements humains. Des analyses sont en cours pour déterminer les causes de la mort et l'identité du squelette.