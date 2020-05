Une enquête ouverte après de fausses déclarations présumées de policiers municipaux à Belfort

Dans un communiqué, le procureur de la République de Belfort, Eric Plantier, reprend point par point les faits reprochés aux deux agents municipaux, suspectés d'avoir altéré certains faits dans un rapport. Le 17 avril dernier, ces deux policiers interpellent un homme à Belfort pour "refus d'obtempérer, outrage et rébellion". Or, les enregistrements des caméras de vidéo protection ayant couvert la scène montrent tout le contraire : "il en résulte le constat d'une discordance flagrante entre le déroulement de la scène et sa description par les deux agents de police municipale dans leurs dépositions". Le procureur estime qu'on est loin de "la simple erreur ou maladresse de rédaction ou encore divergence d'appréciation".

Ce que dit le rapport des agents de la police municipale de Belfort

En effet, dans leurs dépositions, les agents affirment que la personne interpellée, après s'être livrée à une transaction douteuse avec un autre automobiliste, a pris la fuite à la vue des policiers. Toujours selon la version de la police municipale de Belfort, le mis en cause a récupéré son scooter, refusé de se soumettre aux ordre des agents et a percuté les deux agents montés sur leurs cycles.

Ce que montrent les caméras

La présentation des faits par les deux agents municipaux "ne paraît pas correspondre à la réalité" puisque selon les caméras, le conducteur du scooter n'a commis "que des infractions au code de la route qualifiées de contraventions". La personne interpellée n'a pas pris la fuite en direction de son scooter mais "s'est rendue dans un débit de tabac avant de retourner ver son scooter". Au vu des faits reprochés, "l'interpellation n'était pas justifiée, et la violence employée non légitimée" précise Eric Plantier. C'est pour cette raison que les deux agents sont poursuivis pour "violence n'ayant entraîné aucune incapacité par personne dépositaire de l'autorité publique".

D'autre part, le conducteur n'a pas "refusé d'obtempérer à la sommation qui lui aurait faite d'avoir à arrêter son véhicule" puisque, selon les images," un premier policier municipal a directement percuté le scooter avant même que son conducteur ne le déplace ni donc ne puisse manifester la moindre velléité d'échapper à un éventuel contrôle". Le rapport des agents semble donc "entaché de plusieurs altérations frauduleuses de la vérité" précise le procureur de la République de Belfort qui a retenue la qualification de "faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique".

Ce que risquent les agents municipaux

L’enquête se poursuit à la suite de l'audition des deux agents de police municipaux qui a eu lieu mercredi. L'infraction pour "qualification de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique est inscrite au code pénal, et passible de quinze années de réclusion criminelle". Les suites judiciaires ne seront pas assurées par le procureur de Belfort, mais devraient l'être par celui de Besançon. En effet, Eric Plantier a demandé à ce qui dossier soit dépaysé, et ce "afin de préserver la qualité des relations entre la Ville de Belfort et les forces de sécurité intérieur et l'autorité judiciaire".