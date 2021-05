Une enquête ouverte après l'alerte au colis suspect à Istres

Panique dans la ville à Istres ce dimanche matin. Vers 10h30 un homme a déposé un attaché case noir juste devant le portail de la gendarmerie et est reparti. L'alerte au colis suspect a été déclenché et 500 personnes ont été évacuées. Les commerces du quartier ont dû fermer également.

Vers midi tout le secteur est bouclé et les démineurs arrivent. Leur robot neutralise la mallette et examine son contenu : on y voit des fils, alors la décision est prise de faire exploser l'objet. Des papiers et des lettres sont retrouvés après l'explosion : finalement rien de grave, tout rentre dans l'ordre vers 13h. Une enquête est en cours pour retrouver l'homme qui a causé cette grosse frayeur aux habitants. Elle est confiée à la brigade de recherches d’Istres.