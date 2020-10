Une enquête ouverte après l'incendie du gymnase du CE Renault au Mans

Après la stupeur, place aux questions. Une enquête est ouverte ce mardi 20 octobre, au lendemain du feu qui a détruit un pan de mur du gymnase du CE Renault au Mans. Elle doit permettre de déterminer les circonstances de l'incendie, et notamment de savoir exactement d'où est parti le feu. La police scientifique est venue dans la matinée, et le bâtiment est désormais sous scellée.

Attente des experts

Le feu a pris avant 19 heures lundi 19 octobre. Quand les membres du CSE sont arrivés sur place, vers 19h15, les pompiers étaient déjà à pied d'oeuvre, et y sont restés jusqu'aux alentours de minuit. Une partie du mur et de la laine de verre sont tombées au sol et sur les tribunes. La structure du bâtiment, elle, serait intacte. Aucune victime n'est à déplorer.

Il va désormais falloir laisser faire l'enquête, pour le moment aucune hypothèse ne serait privilégiée, et le CE va porter plainte, comme c'est l'habitude dans ce genre de cas. Des sociétés sont déjà passées dans la matinée, pour sécuriser le site et aspirer une partie de l'eau au sol. Le CE attend la venue des experts, du procureur d'une part, et de l'assurance d'autre part.

"C'est un événement qui nous pénalise doublement"

Le gymnase est évidemment inutilisable pour le moment et pourrait le rester plusieurs mois encore. "Déjà qu'avec le Covid-19, on n'organise plus de soirées, les salles ne sont plus louées, cet incendie vient s'ajouter à notre malheur" déplore Thierry Landeau, le secrétaire du CSE. La vingtaine de sections sportives du CE mais aussi certaines écoles ne vont plus pouvoir s'entraîner. Le Forum vacances, prévu comme tous les ans début janvier, pourrait aussi être organisé ailleurs.

Pour le moment, il est trop tôt pour dire si l'incendie va engendrer des coûts supplémentaires pour le CE.