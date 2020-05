Une enquête ouverte après la diffusion d'une intervention policière tendue à Lille

La vidéo vue plus de 300.000 fois sur Twitter montre une intervention policière qui s'est déroulée dans le quartier Moulins à Lille. Des policiers font usage de gaz lacrymogène et donnent des coups de matraque. On y entend une insulte à caractère raciste. Une enquête est ouverte.

L'intervention se déroule boulevard d'Alsace, dans le quartier Moulins à Lille, dans la nuit de dimanche à lundi. Vers 1h, des policiers arrivent sur place, appelés pour des violences en réunion. Dans une vidéo, diffusée sur Twitter et vue plus de 300.000 fois, on voit plusieurs agents utiliser leur matraque et asperger des individus de gaz lacrymogène. Plusieurs insultes, dont une à caractère raciste. Concernant cette dernière, on ne peut visualiser c'est un policier qui l'a prononcée. Une enquête administrative a été ouverte par la DDSP (Direction Départementale de la Sécurité Publique) pour vérifier l'usage de la force.

Plusieurs personnes auraient été interpellées lors de cette opération de police.