Une enquête ouverte après la disparition d'un jeune homme de 19 ans originaire de Faucigny

Un avis de recherche circule depuis le début de la semaine sur les réseaux sociaux, pour retrouver Quentin Guffon, jeune homme de 19 ans originaire de Faucigny, près de Bonneville en Haute-Savoie. Sa famille et ses amis n'ont plus de nouvelles de lui depuis le week-end dernier. "J'ai eu un SMS de lui dimanche soir et depuis plus rien, on est très inquiet" explique sa maman qui arpente les rues de Grenoble pour déposer des affiches et tenter de retrouver son fils.

"Il habite à Grenoble depuis près d'un mois, on a été dans son appartement, on a cherché sa voiture partout, pour le moment on n'a rien trouvé" ajoute la mère de famille haut-savoyarde. L'Opel Corsa grise est également introuvable depuis lundi dernier.

Une enquête ouverte à Grenoble pour disparition inquiétante

La famille de Quentin Guffon a fait un signalement auprès du commissariat de police de Grenoble qui a bien ouvert une enquête pour disparition inquiétante, confiée à la sûreté départementale. Les proches de Quentin restent également très mobilisés pour le retrouver.