Une enquête ouverte après la disparition inquiétante d'un adolescent à Beaulieu, dans le Puy-de-Dôme

Ce mardi 2 février, justement, Isaac partait de chez lui, à Beaulieu, pour se rendre au lycée Murat, à Issoire, où il étudie. Sauf que l'adolescent de 16 ans ne s'est jamais présenté en cours, et depuis, il ne s'est plus signalé, et il est impossible à joindre, son portable étant éteint. Selon les gendarmes du Puy-de-Dôme, il aurait été vu, potentiellement, "place du Guery à Cournon d'Auvergne, mercredi 3 février, aux alentours de 14h00."

Le jeune homme, toujours selon les gendarmes, "mesure 1m68, de corpulence mince, il a les yeux marrons et les cheveux courts et bruns. Il était porteur d'un jean bleu, d'un manteau à capuche noir et de baskets. Il portait deux sacs à dos, un marron et un noir, dont l'un comportait des effets de sport."

Si vous avez des informations, ou un moyen de localiser Isaac, contactez les gendarmes au 04 73 54 08 88