Une enquête ouverte après la mort d'un motard, au cours de sa garde à vue, en Essonne

Une juge d'instruction d'Evry enquête, depuis la mi-juillet, sur la mort suspecte d'un homme de 34 ans, lors de sa garde à vue. Il avait été interpellé pour un excès de vitesse à moto et conduit au commissariat d'Arpajon, en Essonne. Retrouvé pendu, il est mort cinq jours plus tard.

Le 3 juillet dernier, à Brétigny sur Orge, un motard de 34 ans est interpellé pour excès de vitesse, 155 km/h sur une route limitée à 90 km/h. Il est conduit au commissariat d'Arpajon, en Essonne, où il est placé en garde à vue. D'après le témoignage des policiers, ils se seraient absentés un quart d'heure et, à leur retour, auraient retrouvé l'homme, en position assise, dos au mur, pendu à ses chaussettes de sport, qu'il aurait fait passer entre deux trous d'aération de la vitre en plexiglas de sa cellule. Les pompiers du Samu sont immédiatement alertés. Le motard, transféré à l'hôpital ne se réveillera jamais de son coma. Il meurt cinq jours plus tard.

Des incohérences dans le dossier, d'après l'avocat de la famille

Pour l'avocat de la famille, Me Jean Tamalet, il y a de nombreuses incohérences dans le dossier. Le médecin du Samu, évoque, dans son rapport, "un étranglement avec un lacet" et non avec des chaussettes. Lors de la restitution des effets personnels de la victime à sa famille, "il n'y avait qu'un lacet"', d'après l'avocat. D'autre part, au rapport d'autopsie, le sillon le plus large, au niveau du cou, "ne dépasserait pas 5 mm, une trace incompatible avec des chaussettes de sport. Et, toujours d'après l'avocat, Lucas, le motard, était un père de famille équilibré, sans problèmes d'argent, dont il est difficile de comprendre pourquoi il se serait donné la mort pour un simple excès de vitesse.

Une plainte déposée pour violences volontaires

De nombreuses questions se posent à présent : le jeune homme se serait il suicidé avec un lacet que les policiers n'auraient pas restitué? La scène aurait elle été maquillée, pour masquer une éventuelle erreur des policiers, qui auraient dû les lui retirer, comme le veut la procédure ? En parallèle de l'instruction, ouverte pour "recherche des causes de la mort" et confiée à l'IGPN, la police des polices, Me Jean Tamalet a porté plainte pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", "homicide involontaire par manquement à une obligation", altération de preuves", "faux en écriture publique" et "non assistance à personne en péril"?