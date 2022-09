Une enquête ouverte après le crash mortel d'un ULM à Noron-l'Abbaye dans le Calvados

Deux Calvadosiens de 65 et 69 ans sont morts dans un accident d'ULM à Noron-l'Abbaye (Calvados) ce samedi 4 septembre au matin. Parti de Caen, l'engin se rendait au salon mondial de l'ULM à Blois (Loir-et-Cher). Une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident est ouverte.

Deux hommes de 65 et 69 ans sont décédés ce samedi dans le crash de leur ULM sur la commune de Noron-l'Abbaye, à proximité de Falaise, dans le sud du Calvados, annonce ce samedi 4 septembre au soir la préfecture du département.

Parti de Caen vers 7 heures vendredi matin, l'appareil se rendait au salon mondial de l'ULM à Blois. "L'alerte a été donnée vers 10h15 par le pilote d'un second ULM, ayant également décollé de Caen à quelques minutes d’intervalle et qui s’est inquiété de ne pas voir l’autre appareil à son arrivée à Blois", précise la préfecture.

Un crash quelques minutes après le décollage

L'aéronef, de type ULM multiaxe, s'est vraisemblablement crashé quelques minutes après son décollage car le transpondeur, qui permet de suivre le parcours de l'ULM, a cessé d'émettre dix minutes plus tard. L'Hélicoptère Dragon 50 a été engagé pour retrouver la trace de l'appareil en survolant la zone mais sans succès. Les recherches se sont donc poursuivies au sol avec les moyens de la gendarmerie en fonction de la dernière position relevée.

L'ULM et les deux corps ont finalement été découverts vers 12h30. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Des enquêteurs de la BGTA (brigade de la gendarmerie du transport aérien) de Brest et du BEA (bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile) se sont rendus sur le lieu de l'accident.