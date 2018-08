Une enquête a été ouverte ce lundi 6 août 2018 après le survol du fort de Brégançon par un drone. C'est là que le président Emmanuel Macron et sa femme Brigitte passent en ce moment leurs vacances.

Bormes-les-Mimosas, France

Une enquête est en cours dans le Var, confiée aux gendarmes du Var et aux gendarmes du transport aérien : un drone a survolé ce lundi après-midi, le fort de Brégançon, où le couple Macron est actuellement en vacances. L'engin s'est ensuite abîmé en mer vers 15 heures. Un agent de sécurité du président de la République l'aurait vu tomber et aurait donc donné l'alerte.

On ignore pour l'instant les motivations du pilote du drone. Menace sur le président, acte bravache d'un petit malin ou œuvre d'un paparazzi ? La semaine dernière déjà, des photos aériennes volées du fort de Brégançon et de la piscine installée à la demande d'Emmanuel et Brigitte Macron, ont été publiées dans la presse. Preuve que malgré l'interdiction de survol du fort, des engins se sont déjà aventurés au-dessus de Brégançon.

Ce survol bien mystérieux à cette heure, intervient néanmoins dans un contexte sensible. Le président vénézuélien Nicolas Maduro affirme avoir été victime d'une tentative d'attentat, samedi à Caracas. Des drones chargés d'explosifs ont sauté pendant qu'il prononçait un discours à l'occasion d'une cérémonie militaire.