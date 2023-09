Une enquête ouverte après le vol de 50 pièces de la prochaine collection Balmain à Paris

Le parquet de Bobigny ouvre une enquête pour vol en bande organisée après le hold-up survenu samedi 16 septembre contre un convoi de la collection de la maison de couture Balmain. Sur son compte Instagram, le styliste Olivier Rousteing a annoncé que plus de 50 pièces ont été dérobées.

ⓘ Publicité

L'ampleur du préjudice n'est, à ce stade, pas connu. Mais ce vol tombe à un moment critique pour la maison Balmain puisque cette nouvelle collection devait être dévoilée dans dix jours, lors de la prochaine Fashion Week de Paris. "Mon équipe et moi-même avons travaillé très dur. Nous allons travailler encore plus, jour et nuit, tout comme nos fournisseurs, mais c'est tellement irrespectueux", a écrit Olivier Rousteing sur Instagram.